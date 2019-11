Saga Neymar : Le Barça s'excuse auprès d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Pendant tout l’été, Neymar a pensé pouvoir revenir au FC Barcelone, après deux saisons ratées au Paris Saint-Germain.

Le PSG n’a jamais craqué, et cela n’a pas été bien difficile puisque le Barça n’a effectué qu’une offre bien en-deçà des espérances parisiennes, à quelques jours de la fin du marché des transferts. Résultat, Neymar est resté à Paris, mais il a clairement amputé sa première partie de saison. Avec quasiment trois mois sans jouer, le Brésilien a pris son mal en patience, avant de se résoudre à disputer la saison avec le Paris SG. Et dans le même temps, le FC Barcelone n’en est pas non plus sorti grandi. Entre les appels du pied de ses joueurs, le double discours de ses dirigeants, le manque de moyens financiers mis au grand jour, et les conséquences sur l’adaptation difficile d’Antoine Griezmann, le club catalan a aussi morflé. Résultat, au moment où le dossier Neymar commençait à piquer du nez, Josep Maria Bartomeu et Nasser Al-Khelaïfi, les présidents des deux clubs, se sont croisés à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et selon France Football, le dirigeant espagnol aurait glissé un petit mot à son homologue.



Le Barça met le bazar

« Désolé pour tout ce bordel », aurait tout simplement reconnu Josep Maria Bartomeu, qui était plus à ranger dans le camp des Barcelonais peu favorables au retour de Neymar, pour des raisons sportives comme financières, mais qui a tout de même tenté une offre pour ne pas perdre la face.