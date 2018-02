Real Madrid : Varane a une autre vision du choc face au PSG

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

Titulaire indiscutable au sein de la défense centrale du Real Madrid cette saison, Raphaël Varane sera aligné au côté de Sergio Ramos face au Paris Saint-Germain mercredi. Dans une interview accordée au site officiel de l’UEFA, l’international français a livré sa recette pour contrer le Paris Saint-Germain. Les individualités seront bien évidemment importantes à Bernabeu, mais l’ex-défenseur de Lens estime que c’est collectivement que le Real Madrid peut bousculer le PSG. Face à une telle armada, les individualités ne pourront rien faire tout seul estime le vice-capitaine de l’Equipe de France.

« C’est une très belle affiche avec deux très belles équipes. Le PSG a de très bons joueurs et un très bon collectif. C’est une équipe qui tourne bien et ce sera donc un très beau match à jouer. Collectivement, ils ont une très belle équipe. Individuellement, eux comme nous ont des joueurs pour faire la différence à des moments clés du match. Mais je pense qu’il faudra apporter une réponse ensemble, comme toujours. Il va falloir être très concentré, c’est ensemble qu’on réussira à contrer cette équipe du PSG » a confié un Raphaël Varane qui peine à retrouver son meilleur niveau cette saison, et devra certainement le faire pour répondre face à la MCN du PSG.