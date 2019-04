Qatar : Après le PSG, la Roma pour 400ME ?

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A, Foot Europeen.

En 2011, Qatar Sport Investments posait ses valises au Paris Saint-Germain, et faisait rapidement du club de la capitale l’une des plus grosses puissances financières d’Europe. Près de 10 ans se sont écoulés, et le PSG n’a toujours pas atteint son objectif suprême, qui est évidemment de remporter la Ligue des Champions. Néanmoins, le Qatar ne désespère pas. Et a même pris goût à ce petit jeu du business sportif puisque selon les informations du Corriere dello Sport et de L’Equipe, QSI s’intéresse de très près à un potentiel rachat de l’AS Roma.

« L’AS Rome est un club qui intéresse l’émirat depuis un certain temps puisque Qatar Airways en est le sponsor maillot depuis le début de cette saison et jusqu’en 2021. La compagnie aérienne qatarienne donnerait environ 40 ME sur cette période de trois ans » affirme L’Equipe, avant de poursuivre. « Quelle stratégie vise QSI avec cette possible acquisition ? Augmenter ses investissements dans le football ? Son influence européenne dans le sport numéro 1 du continent ? En attendant d’obtenir des réponses à ces interrogations, une problématique se poserait si cet investissement se concrétisait » souligne le quotidien. « QSI ne pourrait pas être à la fois propriétaire de Rome et du PSG, qui pourraient se rencontrer en C1 (…) Il faudrait donc qu’il y ait un autre propriétaire pour l’une ou l’autre des deux clubs. Ce serait probablement pour Rome ». En Italie, une somme de 400 ME est évoquée pour le rachat du club romain. Visiblement, il en faudra plus pour convaincre l'état-major américain du club de la Louve. Mais voilà en tout cas une information surprenante qui risque de faire réagir du côté des supporters du PSG…