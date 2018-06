PSG : Zidane rend service au PSG pour le fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est dans les prochaines heures, à priori, que l'UEFA communiquera la décision de l'Instance de contrôle financier des clubs concernant le respect des règles du fair-play financier, ou pas, par le Paris Saint-Germain. Personne ne sait encore vraiment comment le PSG va se sortir de cette situation forcément crispante, l'enjeu étant colossal pour le club de la capitale. Mais ce mercredi, L'Equipe témoigne de l'énorme dossier compilé par les responsables du Paris SG pour plaider leur cause devant le gendarme financier du football européen.

Et Javier Tebas, le très véhément président de la LIGA, notoirement anti-Paris, risque de s'étouffer en apprenant que le PSG a notamment rappelé à l'UEFA qu'avec le transfert record de Zinedine Zidane de la Juventus au Real Madrid en 2001 pour 74ME, lequel arrivait un an après celui de Luis Figo en provenance du FC Barcelone pour 60ME, le Real Madrid avait dépensé près de la moitié de son budget de l'époque (164ME et 139ME). Et que donc l'argent dépensé pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé n'est pas totalement démesuré et peut facilement être assumé par le Paris Saint-Germain, tout comme il l'avait été par le Real Madrid en son temps. Reste à savoir si l'UEFA sera sensible à cet argument qui pointe en plus du doigt un club espagnol, dont on sait qu'il est ouvertement monté au créneau contre le PSG.