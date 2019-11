PSG : Zidane, Mbappé, Tuchel poursuivi jusqu’en Suisse

Dans : PSG.

Les propos prononcés il y a un peu plus d’une semaine par Zinedine Zidane sur Kylian Mbappé n’en finissent pas de faire du bruit.

Il faut dire que, pour une fois, Leonardo y a répondu en demandant à l’entraineur du Real Madrid de rester concentré sur son équipe et de ne pas évoquer les « rêves » présumés des joueurs du PSG de rejoindre la Maison Blanche. Forcément, en cette période de trêve internationale, c’est une aubaine pour les médias, et notamment espagnols. Ceux-ci sont allés jusqu’en Suisse pour accueillir Thomas Tuchel entre l’aéroport et sa réunion prévue avec les techniciens européens à Nyon afin d'évoquer l’évolution du jeu et l’avenir du football. Et si la discussion a été très brève, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur les sorties de Zidane au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé.



« Allez-vous parler avec Zidane de ce qu'il a dit sur Mbappé ? Non. Je ne parle pas de ça. J'ai une bonne réunion maintenant. Ce n'est pas le moment d'en parler », a prévenu Thomas Tuchel au micro d’El Chiringuito. Nul doute que, même s’il avait l’intention d’évoquer le sujet, il ne l’aurait pas précisé aux médias de toute façon. Mais l’entraineur allemand va certainement se limiter aux discussions de courtoisie avec celui du Real Madrid, qu’il va revoir dans quelques jours à l’occasion du prochain match de Ligue des Champions.