PSG : Zidane contacté par le PSG pour l'après-Emery

En grande difficulté à l’heure actuelle en championnat, sans compter une deuxième place de poule pas vraiment habituelle en Ligue des Champions, le Real Madrid déchante après sa fantastique saison passée.

Néanmoins, avec son doublé en C1, Zinedine Zidane bénéficie encore d’un certain crédit auprès des socios et des dirigeants. Mais une élimination contre le PSG le mois prochain pourrait bien mettre un terme à son aventure à Madrid et le pousser… vers le PSG. C’est du moins ce qu’annonce Sport, le journal catalan qui n’hésite pas à souffler sur les braises, et affirmer que des premiers contacts ont eu lieu entre Zinedine Zidane et les dirigeants parisiens pour venir dans la capitale française l’été prochain. Le PSG serait séduit par le palmarès de « Zizou », sa nationalité étant un gros plus, tout comme sa capacité à se faire respecter et à gérer un vestiaire madrilène qui n’a jamais été aussi sage que depuis ces deux dernières années.

Reste à savoir si l’opération est faisable, alors que le Français a récemment prolongé au sein du Real Madrid. Sachant en plus que le champion du monde 1998 n’a jamais caché qu’il avait l’OM dans le cœur, il y a quand même quelques pincettes à prendre. Mais il n’est pas exclu non que le PSG se soit renseigné, ne serait-ce que pour contrebalancer les nombreux appels du pied effectués par la Maison Blanche pour expliquer que Neymar ferait une recrue de choix pour le Real Madrid prochainement. Il y a aussi un Real-PSG qui approche...