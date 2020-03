PSG : Zidane change d’avis au mercato, Leonardo va adorer

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat par le PSG au Real Madrid, Alphonse Areola se dirigeait vers un retour au sein de son club formateur cet été.

Et pour cause, le gardien n°3 de l’Equipe de France n’est pas parvenu à déloger Thibaut Courtois au Real Madrid, malgré quelques bonnes prestations en début de saison. Sans aucun doute, ce retour programmé d’Alphonse Areola embarrassait plus qu’autre chose le Paris Saint-Germain, qui a enfin clarifié sa hiérarchie des gardiens de but cette saison avec Keylor Navas en n°1 et Sergio Rico en n°2. Mais au cours des dernières heures, la réflexion des dirigeants du Real Madrid a considérablement évolué, selon les informations récoltées par le quotidien AS.

Le média madrilène affirme que Zinedine Zidane souhaiterait désormais recruter de manière définitive le gardien prêté par le Paris Saint-Germain. En effet, Alphonse Areola a convaincu le staff et les dirigeants madrilènes lors de ses rares apparitions, mais également lors des entraînements tout au long de la saison. Les performances du Français ainsi que son attitude irréprochable, notamment vis-à-vis de Thibaut Courtois, a été grandement apprécié par Zinedine Zidane. Raison pour laquelle il est désormais clairement envisageable de voir Alphonse Areola poursuivre sa carrière au Real Madrid. Pour cela, il faudra toutefois trouver un accord financier avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi puisque pour rappel, il n’y avait pas la moindre option d’achat dans le prêt initial d’Areola au Real Madrid l’été dernier. Selon le site spécialisé Transfermarkt, l’ancien gardien de Villarreal et du FC Lens est estimé à hauteur de 16 ME. Une vente qui pourrait alors permettre au PSG de lever l’option d’achat de Sergio Rico, même si Leonardo souhaite faire baisser le prix de l’Espagnol à environ 5 ME.