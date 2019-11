PSG : Zéro doute, Barcelone aime plus Neymar que Paris

Dans : PSG.

Cet été, Neymar a fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone au mercato. Mais le PSG, via son directeur sportif Leonardo, a refusé toutes les propositions catalanes.

Régulièrement blessé depuis deux ans et demi, l’international auriverde souhaitait retrouver un environnement qu’il connaît parfaitement, et dans lequel il s’épanouissait pleinement. Interrogé par TF1 au sujet de Neymar, Marco Verratti a indiqué qu’il n’y avait rien de surprenant dans les intentions estivales du Brésilien. Pour le milieu défensif du PSG, il est tout-à-fait logique que le n°10 parisien ait eu l’envie de rejoindre un club dans lequel il est « un peu plus aimé » selon ses propres mots. Cela veut tout dire…

« Neymar va bien. Mais il est plus heureux quand il est sur le terrain. À un moment, il a eu envie de partir. Il a eu des moments difficiles. C'est pour ça que parfois tu essayes de retourner là où tu te sens un peu plus aimé. Il sait qu'il doit se faire pardonner. On voit qu'il a envie de revenir le plus tôt possible pour aider cette équipe à aller le plus loin possible » a indiqué Marco Verratti, qui attend le grand come-back de Neymar avec impatience. Et pour cause, malgré les critiques des supporters après le feuilleton de l’été, le « Petit Hibou » du PSG est bien conscient que le champion de France en titre aura besoin de Neymar pour passer un cap en Ligue des Champions.