PSG : Yoann Riou dit pourquoi il fallait virer Tuchel

En dépit de l’échec récurrent en Ligue des Champions, et même de plus en plus agaçant pour les supporters du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va continuer l’aventure à Paris.

Mieux que ça, l’entraineur allemand a trouvé un accord pour prolonger son contrat d’une saison, ce qui devrait être officialisé très prochainement. De quoi faire blêmir Yoann Riou, qui ne comprend pas cette continuité après un échec aussi cuisant que celui face à Manchester United. Pour le journaliste de La Chaine L’Equipe, cette catastrophe en Ligue des Champions a tellement marqué les esprits que le syndrome reviendra inévitablement la saison prochaine.

« On l’oublie souvent mais il y a un vrai traumatisme. Si le Paris Saint-Germain garde Tuchel, il y aura toujours ce traumatisme au-dessus de la tête de Tuchel. Il y a un vrai problème et il faut en parler, je ne suis pas pour cacher et mettre les problèmes sous un tapis. Pour les joueurs, cela va être dur de repartir en septembre avec ce coach et ce traumatisme », a pesté Yoann Riou, persuadé que Thomas Tuchel et son groupe, malgré le changement de saison, ne se remettront pas de cette deuxième remontada, cette fois-ci vécue au Parc des Princes.