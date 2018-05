PSG : Wilshere gratuit, c'est l'offre énorme faite au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Jack Wilshere a pris un gros coup au moral cette semaine en apprenant qu'il n'irait pas au Mondial avec l'équipe d'Angleterre, le sélectionneur de Three Lions ne comptant pas sur le milieu de terrain d'Arsenal pour aller en Russie. Et cela n'arrive pas au meilleur moment pour Jack Wilshere, lequel est désormais en fin de contrat chez les Gunners, et il ne s'est pas encore vu proposer de prolongation, ce qui n'est jamais bon signe.

Alors que l'ombre d'Arsène Wenger plane au-dessus du Paris Saint-Germain, même si l'ancien manager d'Arsenal affirme toujours réfléchir à son avenir, L'Equipe assure ce samedi que le dossier de Jack Wikshere a été proposé ces dernières 24 heures à Antero Henrique, l'actuel directeur sportif du PSG. Pour l'instant, ce dernier ne paraît pas plus intéressé par le milieu de terrain anglais de 26 ans, qui il est vrai n'a pas été totalement éblouissant cette saison avec les Gunners, malgré ses 38 apparitions sous le maillot du club londonien. Mais nombreux sont ceux qui pensent que Jack Wilshere peut se relancer loin d'Arsenal, et que donc le Paris Saint-Germain peut faire une belle affaire puisque le joueur est totalement libre et ne pèsera pas dans la colonne « achat » du PSG au mercato estival. Thomas Tuchel aura son mot à dire, mais pourquoi pas...