PSG : Wijnaldum déjà éjecté, le Milan AC y croit

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum réfléchit déjà à un départ. L’AC Milan espère le récupérer en prêt lors du mercato d’hiver.

Georginio Wijnaldum n’a pour le moment convaincu personne au PSG. Il a quand même enchaîné les titularisations en début de saison pendant quelques semaines, jusqu’au match de Ligue des champions face à Bruges. Mauricio Pochettino a sorti son milieu de terrain à la mi-temps. Et depuis, il n’a débuté qu’un seul des cinq derniers matchs du PSG, face à Metz. Contre l’OL ou encore Manchester City, l’entraîneur argentin a préféré aligner Idrissa Gueye et Ander Herrera. Ces deux joueurs, avec bien sûr Marco Verratti, sont passés devant Georginio Wijnaldum dans la hiérarchie. Cette situation inquiète voire agace le joueur des Pays Bas, qui a choisi le PSG plutôt que le Barça en juin dernier. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais », a regretté le joueur arrivé libre de Liverpool il y a quelques jours, dans des propos accordés au média NOS. Dans ce contexte, Georginio Wijnaldum n’exclut pas un départ. L’AC Milan se positionne déjà.

Wijnaldum : "Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux au PSG... La situation dans laquelle je suis n'est pas celle que j'espérais.

J'avais hâte de vivre cette nouvelle étape et il se passe ça.. C'est compliqué.

Beaucoup de choses peuvent arriver et je reste positif !" pic.twitter.com/zuofoE6bX6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 11, 2021

L’AC Milan veut Wijnaldum en prêt jusqu’à la fin de saison !

Si Nasser Al-Khelaïfi attend au minimum 30 ME pour laisser partir l’international néerlandais, un prêt pourrait plutôt être négocié. En effet, selon les informations de PianetaMilan, Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, se montre très intéressé par l’arrivée de Georginio Wijnaldum en prêt au mercato d’hiver, jusqu’à la fin de saison. Les Rossoneri se préparent en effet à perdre Franck Kessié et Ismaël Bennacer, qui partiront à la CAN, pendant un mois. Le premier cité, en fin de contrat dans quelques mois, intéresse le PSG et pourrait même quitter Milan plutôt que prévu. L’accord avec les Girondins de Bordeaux pour Yacine Adli, acheté mais prêté dans la foulée jusqu’à la fin de saison, ne peut être rompu. L’AC Milan a donc besoin d’un milieu de terrain de haut niveau, Georginio Wijnaldum veut lui du temps de jeu. Le mariage pourrait avoir lieu, à condition que le PSG soit coopératif.