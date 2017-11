PSG : Wenger met Paris en garde pour Sanchez et Özil

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ces derniers jours, la presse anglaise faisait état d’un possible intérêt du Paris Saint-Germain pour Mesut Özil.

Libre à l’issue de la saison, l’international allemand pourrait représenter une belle opportunité à moindre coût pour le club de la capitale, forcément à l’affût de ce genre d’opportunités vis-à-vis du fair-play financier. Également libre en juin prochain, Alexis Sanchez était sur les tablettes parisiennes en juillet. Les deux joueurs d’Arsenal font en tout cas beaucoup parler d’eux en Angleterre. Néanmoins, Arsène Wenger ne compte pas se laisser faire à en croire les informations de la BBC.

La radio britannique affirme ce mardi que le manager alsacien n’a pas l’intention de se faire dépouiller au mois de janvier. Le club n’autorisera « pas de départ de ses deux stars en hiver » indique le média anglais. Reste désormais à savoir si Alexis Sanchez et Mesut Özil trouveront un accord pour prolonger à Arsenal d’ici à cet été ou s’ils partiront libre. Une situation ubuesque pour un club de ce standing. Le PSG ne pourra pas profiter de cette situation en janvier. Six mois plus tard en revanche, il y aura des belles affaires à saisir…