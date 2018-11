PSG : Wenger exige qu'un cador soit viré pour qu'il signe à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé comme proche du Milan AC par France-Football, ce qu'il a démenti en qualifiant cette rumeur de fake news, Arsène Wenger était également cité jusqu'à mercredi, et la nomination de Claudio Ranieri, comme un possible futur manager de Fulham. Mais l'ancien coach d'Arsenal est toujours libre, et si l'on en croit les informations de Paris-United le technicien alsacien semble réellement voir rejoindre le Paris Saint-Germain. Cependant, lors d'un rendez-vous au Qatar la semaine passée avec le Cheikh Al-Thani, propriétaire du PSG, Arsène Wenger aurait clairement mis les pendules à l'heure en fixant une condition impérative à sa signature à Paris.

Car l'ancien manager des Gunners refuse de travailler avec Antero Henrique et il l'a fait savoir aux dirigeants qataris du paris SG, ce sera le directeur sportif portugais ou lui, mais pas les deux. « Les dirigeants Qataris sont même prêts à proposer à Wenger un poste hiérarchiquement supérieur au Portugais mais le Français ne souhaite pas venir sur un terrain potentiellement miné de conflits. Autre problème, Nasser Al-Khelaïfi craint que l’actuel directeur sportif ne quitte le PSG en créant des remous. D’après nos informations, cette éventuelle situation est hypothétique car Henrique n’est pas inquiet de son avenir, qu’il se trouve à Paris ou ailleurs. Thomas Tuchel quant à lui échange de manière régulière avec l’ex Gunner. Le coach Allemand verrait d’un bon œil le départ du directeur sportif Portugais », explique P-U, qui précise que l'heure du choix va vite tomber car plusieurs gros clubs se pressent autour d'Arsène Wenger. Et notamment le Bayern Munich entré récemment dans la danse.