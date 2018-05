PSG : Wenger clame son amour de longue date pour le projet du Qatar

Dans : PSG, Ligue 1.

Tout juste libre après 22 ans de contrat à Arsenal, Arsène Wenger va se poser quelques jours pour décider ce qu’il compte faire de son avenir.

Mais pas trop longtemps car s’il a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas partir à la retraite, l’actualité des entraineurs et des managers se déroule en ce moment pour travailler en vue de la saison prochaine. L’idée de le voir débarquer à Paris pour y apporter son nom, son expertise et son expérience fait son chemin depuis l’annonce de son départ d’Arsenal. Et sans en dire trop, l’Alsacien a tout de même reconnu que le projet qatari au PSG l’intéressait depuis toujours.

« Le PSG et les investisseurs qataris ? Nous sommes proches, nous avons toujours été proches… Je les avais encouragés à l’époque à acheter le Paris Saint-Germain, car je pensais qu’avec des moyens, il y avait quelque chose à créer, dans une ville qui adore le foot. Une capitale a besoin d’une grande équipe. Vous avez ça dans tous les pays… On ne peut pas avoir une petite équipe dans une capitale. Il y avait tout à faire. Et ils ont bien entamé le travail. Me concernant, je n’en sais rien. Je viens d’arrêter il y a 48 heures, je n’ai pas pris de décision. Et pour l’instant, je n’ai pas eu de contact, donc je suis vraiment devant une page blanche », a souligné, dans un entretien à Darren Tulett pour bein SPORTS, un Arsène Wenger qui ouvre tout de même sérieusement la porte à une arrivée à Paris. Reste à déterminer si cela rentre dans les plans des dirigeants, et surtout à quel poste pourrait débarquer l’ancien manager d’Arsenal.