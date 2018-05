PSG : Wenger au PSG, Tuchel donne un indice XXL

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Officiellement présenté dimanche par le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a déjà réussi son opération séduction, le nouvel entraîneur allemand du PSG s'exprimant dans un français presque parfait, ce qui dans notre pays est un bon point, et lançant des mots flatteurs sur la capitale. Mais Thomas Tuchel a désormais énormément de travail, et cela avant même le début du mercato. Répondant ce lundi au Parisien, l'ancien coach de Dortmund a été interrogé sur la possibilité de voir Arsène Wenger au Paris SG.

Et si Thomas Tuchel apprécie l'ancien manager des Gunners, il ne semble pas du tout envisager la venue de ce dernier au PSG. « Si je peux travailler avec Wenger ? Mais Arsène Wenger n’est pas au PSG, non ? Je dois avouer que c’est un des plus grands manageurs du monde et qu’il a longtemps été une de mes idoles. J’étais joueur en 3e Division et je percevais qu’il y avait quelque chose de différent dans sa façon de coacher et dans le style de son équipe. Il y avait tellement de joie sur le terrain. Il a eu une carrière formidable. Je sais ce que vous voulez entendre de moi mais je n’ai eu aucune conversation avec Arsène Wenger. Donc la question de travailler avec lui ne se pose pas », a clairement fait savoir Thomas Tuchel.