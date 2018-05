PSG : Wendell pour 20 ME, Paris se fait refroidir au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Relégué sur le banc des remplaçants cette saison, Layvin Kurzawa ne devrait pas profiter du changement d’entraîneur pour se relancer.

Malgré l’arrivée de Thomas Tuchel, le latéral gauche du Paris Saint-Germain se dirige toujours vers la sortie. Un transfert qui pourrait permettre au champion de France d’éloigner la menace du fair-play financier, à condition de remplacer l’ancien Monégasque par une bonne affaire. Justement, le PSG pensait flairer un bon coup avec Wendell (24 ans). Comme nous vous l’indiquions mardi, le club de la capitale aurait déjà pris contact avec le défenseur du Bayer Leverkusen estimé à seulement 20 millions d’euros.

Mais c’était sans compter sur le refus de Rudi Völler. « Nous ne voulons pas vendre Wendell. Et il n’y a pas non plus d’offre officielle », a annoncé le directeur sportif du Bayer à Bild. Du coup, le média allemand affirme que le Brésilien ne sera pas transféré cet été, sauf si le cinquième de Bundesliga recevait une proposition qui ne refuse pas. Et comme le PSG n’est pas en position de faire des folies au mercato...