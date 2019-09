PSG : Wanda Nara ne le perturbe pas, Icardi met les choses au clair

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A, Foot Europeen.

Considérée comme le point faible de Mauro Icardi, Wanda Nara occupe une place centrale dans la vie du buteur du Paris Saint-Germain.

Suite à six saisons plus ou moins pleines du côté de l’Inter Milan, l’international argentin a dû faire ses valises durant les dernières heures du mercato estival. Pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais aussi et surtout pour fuir un club où il était devenu l’ennemi public numéro un après en avoir été la grande star. La faute à Wanda Nara, qui gère la carrière de son mari. Ces derniers mois, elle avait effectivement mis le feu aux poudres en vue d’une prolongation de contrat. Sans réussite puisque l’avant-centre de 26 ans a changé d’air cet été. Critiqué, sachant que Wanda Nara était l'ex-femme de Maxi Lopez, l’ancien coéquipier d’Icardi à la Samp, ce couple glamour est pleinement assumé par le principal intéressé.

« Je suis jugé sur ma vie personnelle. Mais ça fait sept ans que c'est le cas, depuis que je suis avec Wanda. Elle est célèbre, je le suis aussi. Je sais ce que ça implique, mais ça n'influence pas mon état d'esprit. Sinon je n'aurai pas marqué 150 buts avec l'Inter. On essaie de vivre notre relation le mieux possible. On est amoureux, et on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, ça nous est arrivé et c'est comme ça », a confié, sur Canal+, Icardi, qui souhaite sûrement que sa femme et agente n’intervienne pas trop dans sa nouvelle aventure francilienne sur les médias italiens. Ce n’est pas gagné...