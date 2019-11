PSG : Vrai ou faux Neymar ? La réponse à 222ME attendue par Paris

Dans : PSG.

Neymar a affirmé qu'il était désormais prêt à réintégrer le groupe de Thomas Tuchel, la joueur brésilien du Paris Saint-Germain postulant à une place pour le Real Madrid-PSG de la semaine prochaine.

Oubliées les blessures et les suspensions, Neymar se sent désormais fin prêt à rejouer au football avec le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas dès vendredi contre Lille afin d’avoir un match de réglage avant le déplacement plus risqué de mardi prochain en Ligue des champions face au Real Madrid. Mais reste à savoir dans quelle forme physique exacte sera Neymar au moment de retrouver les terrains de foot avec le PSG, et surtout dans quel état d’esprit le Brésilien revient. Pour Christophe Dugarry, ce come-back de Neymar ressemble tout de même à un quitte ou double.

Soit Neymar redevient le grand joueur qu’il est trop rarement ces derniers mois, soit le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel risque de connaître des soucis. « Il y a plusieurs Neymar. Il y a celui qui a envie, celui qui n’a pas envie, qui est blessé. Là, quel Neymar allons-nous avoir ? Il y a un état d’esprit à avoir quand tu rentres dans ce PSG qui a progressé sans lui. Je suis convaincu que Paris reste meilleur avec un Neymar motivé. Mais, comme les autres joueurs, il va devoir montrer qu’il est capable de s’insérer dans un nouveau collectif (…) On voit qu’offensivement, on a des attaquants qui ne sont pas toujours prêts à faire les efforts. Je pense notamment à Kylian Mbappé. Avec le retour de de Neymar, comment Mbappé va-t-il se comporter L’équilibre reste fragile et cela va être à Thomas Tuchel de savoir gérer tout cela », a fait remarquer, sur RMC, le champion du monde 1998, impatient de voir si Neymar va enfin se relancer durablement sous le maillot d’un Paris Saint-Germain qui n’a pas encore connu une saison à 100% réussie par la star acheté 222ME au FC Barcelone en 2017.