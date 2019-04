PSG : Voilà pourquoi le Paris SG n'a pas fêté son titre

Dans : PSG, Ligue 1.

Champion de France depuis dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain n’a pas fêté son titre sur la pelouse du Parc des Princes, en dépit d’une victoire convaincante face à Monaco (3-1). L’absence de fête ou de tour d’honneur a interpellé, aussi bien chez les supporters que chez les observateurs. Mais c’est finalement assez logique qu’il n’y ait pas eu de grandes effusions de joie selon Eric Carrière. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien footballeur de l’Olympique Lyonnais a livré son ressenti pour tenter d’expliquer cette absence de fête au Parc.

« L’émotion ne se dicte pas comme ça, en se disant : « tient on doit être content et on doit le montrer ». Ils l’ont été et l’ont montré derrière, mais face au public c’est délicat d’aller sur-fêter le titre par rapport à la déception vécue en Ligue des Champions. Il y a peut-être un peu de pudeur… bon qui n’était plus trop présente sur les réseaux sociaux après ! (rires) » a lâché Eric Carrière, pour qui le parcours catastrophique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a forcement freiné les ardeurs des joueurs parisiens au moment d’envisager un tour d’honneur après la victoire face à l’AS Monaco.