PSG : Visite médicale, appartement, Buffon débarque à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Annoncée depuis des semaines, l’arrivée de Gianluigi Buffon au PSG va se conclure dans les prochains jours.

Le retard dans l’annonce de ce recrutement ne provoque aucun affolement dans les deux clans. Le gardien italien a souhaité une bonne coupure après une saison éprouvante avec l’Italie et la Juventus, et avant de se lancer dans un nouveau défi. En plus de cela, son absence à la Coupe du monde ont permis à ses sponsors de monter plusieurs opérations aux quatre coins du monde. De son côté, le PSG est sûr de son fait depuis plus d’un mois, et finalise les derniers détails de cette transaction tout en se concentrant sur plusieurs départs.

Selon Paris United, tout se met en place pour la signature de la légende italienne, puisque la visite médicale de Buffon a été programmée à la Pitié-Salpêtrière de Paris 13e, tandis que le gardien de but et son épouse ont visité quelques biens dans le 16e arrondissement afin de s’installer rapidement dans les quartiers cossus de la capitale française. Charge ensuite à Paris de trancher parmi ces trois gardiens au retour de la Coupe du monde, mais ça, c’est un problème qui ne touche certainement pas Buffon, qui se prépare à signer un contrat de deux ans, afin d’être le portier numéro 1 du PSG la saison prochaine.