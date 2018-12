PSG : Viré des confs de presse, L'Equipe réagit

Dans : PSG, Ligue 1.

Le #BoycottL’Equipe demandé de longue date par les supporters parisiens est entré dans une phase concrète cette semaine.

Le journaliste du quotidien sportif accrédité pour la conférence de presse avant le match de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Orléans s’est ainsi vu refuser l’entrée de la salle de presse. Il y a une semaine, les journalistes de L’Equipe n’avaient pas été autorisés à poser des questions avant et après le match de Ligue des Champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Autant dire que la guerre est ouverte entre le média sportif et le club de la capitale, qui s’est souvent plaint des articles du journal mais n’était jusqu’à présent jamais passé à l’action. Ce mardi, L’Equipe a réagi dans un petit filet de son édition de mardi, déplorant cette cabale à son encontre et assurant surtout que cela ne l’empêcherait pas de continuer à parler du PSG.

« L’Equipe regrette cette décision du PSG mais continuera à informer ses lecteurs sur l’actualité du club parisien », a fait savoir le journal, qui consacre quasiment cinq pages à l’actualité du Paris Saint-Germain ce mardi, en attendant de savoir si cette guerre froide va continuer tout l’hiver.