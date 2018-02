PSG : Verratti rêve de pourrir la saison de l’OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Au PSG depuis désormais quasiment six ans, Marco Verratti est, malgré ses 25 printemps, l’un des joueurs les mieux renseignés de sa formation sur la rivalité entre le club de la capitale et l’OM. Cela tombe bien, les deux équipes s’affronteront deux fois en quelques jours pour le compte de la Ligue 1 puis de la Coupe de France. Et le milieu de terrain italien compte bien mettre un frein à la bonne forme olympienne, lui qui sait très bien qu’un seul succès marseillais lors de ces deux matchs suffirait à gonfler à bloc le moral de l’OM et de ses supporters.

« Aujourd'hui, on reste tous conscients de l'importance de ce match pour les supporters. On en parle aux recrues. On sait que Marseille, s'ils finissent en Europa League, mais en nous ayant battus, ils le vivront comme une saison magnifique. Pour l'OM, le dernier match contre nous a dû être difficile à vivre, car ils étaient à un souffle de la victoire après six ans sans nous battre. Après ce 2-2, j'ai vu beaucoup de tristesse sur le visage de nos adversaires », a expliqué Marco Verratti au magazine du PSG, histoire de rappeler que les joueurs franciliens n’oubliaient pas l’importance de ce match pour ses supporters.