PSG : Verratti, Neymar, Paris, la L1… Di Campli revient et défonce tout le monde !

Dans : PSG, Ligue 1.

Vous vous souvenez de Donato Di Campli ? L’ancien agent de Marco Verratti qui multipliait les sorties médiatiques pour menacer le Paris Saint-Germain.

L’été dernier, c’est surtout l’homme qui a tout fait pour envoyer le milieu de terrain au FC Barcelone. Finalement, l’histoire s’était mal terminée pour l’agent qui n’avait pas réussi à boucler le transfert. Et qui avait été licencié par le Parisien. Quelques mois plus tard, Di Campli n’a toujours pas digéré.

« C’est la pire expérience de ma vie, il n’y a aucune reconnaissance et Verratti n’existe plus pour moi, a-t-il lâché dans un entretien accordé à Tuttosport. Je me suis battu contre le club, l’Etat, tout ça pour être balayé comme un grain de sable. » Et pour cause, Di Campli s’est aperçu qu’on ne pouvait pas remporter un bras de fer contre l’ogre parisien.

« Un championnat de marionnette »

« Personne ne prendra Neymar au PSG, et cela vaut aussi pour les autres, a prévenu l’Italien. Les joueurs sont dans une sorte de cage dorée et ne veulent pas renoncer à certains contrats que les autres clubs ne peuvent pas offrir, donc ils restent en Ligue 1 qui est un championnat de marionnette. » Autant dire que Di Campli n’est pas près d’envoyer l’un de ses clients à Paris.