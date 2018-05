PSG : Verratti, Matuidi, Buffon se renseigne pour son arrivée à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

S'il quittera bien la Juventus Turin à l'issue de cette saison, Gianluigi Buffon pourrait poursuivre sa carrière en Europe... et pourquoi pas au Paris Saint-Germain.

« Samedi, ce sera mon dernier match avec la Juventus. Je remercie la famille Juventus, car je crois qu’en 2001 le club a pris un talent extraordinaire qui est devenu un champion, et si ce champion est devenu un champion, c’est grâce à la Juventus ». Jeudi, Gianluigi Buffon annonçait son départ de la Juve après 17 ans de bons et loyaux services. Arrivé en provenance de Parme pour 53 millions d’euros, le gardien le plus cher de l’histoire du football partira donc de Turin à la fin de son contrat en juin prochain. Mais pour aller où ? Si des clubs comme Boca Juniors, Liverpool ou le Real Madrid s'intéressent au portier de 40 ans, le PSG est aussi présent dans ce dossier. En quête d'un nouveau gardien pour remplacer la paire Areola-Trapp en vue de la saison prochaine, le club de la capitale française est en train de tenter un joli coup marketing et sportif à la Beckham avec Buffon.

« Concernant Buffon, les contacts avec le PSG sont avérés. Aucun accord à l'heure actuelle. Nous savons juste que Buffon s'est renseigné auprès des Italiens du PSG ainsi que Blaise Matuidi. Il possède plusieurs offres dont la MLS et Angleterre », a annoncé, sur Twitter, Paris United, qui confirme donc que la piste menant Buffon à Paris est bel et bien crédible alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 9 juin prochain.