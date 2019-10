PSG : Verratti fait un gros match, Riolo l’allume quand même

Dans : PSG, Ligue 1.

Daniel Riolo n’épargne absolument rien à Marco Verratti. Même quand ce dernier sort un gros match, comme ce fut le cas contre Galatasaray ce mardi soir, les critiques tombent de la part du polémiste de RMC. Cette fois-ci, c’est son dernier quart d’heure moins flamboyant, et surtout moins serein qui est mis en cause par le consultant, persuadé que l’Italien va continuer de coûter cher à son club dans les gros matchs s’il ne rectifie pas le tir au sujet de son comportement.

« Dans le dernier quart d’heure, on a revu Verratti s’exciter comme un taré, on l’a revu faire des fautes qui auraient pu mériter un carton jaune ou rouge… Au début, tout ce qu’il fait c’est parfait et on le sait ça, mais toute l’énergie qu’il perd à gueuler, tu dis que dans un gros match avec la pression, tout cet influe qu’il perd à s’énerver, ça peut coûter un carton à tout moment », a déploré Daniel Riolo, qui ne voit toujours pas le milieu parisien comme un titulaire dans les grands matchs, en raison de son jeu trop lent et de sa propension à s’énerver et perdre les pédales dans un match, notamment par rapport à l’arbitrage.