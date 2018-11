PSG : Verratti est terriblement surcoté, Daniel Riolo l'habille pour l'hiver

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Aligné au côté de Julian Draxler contre Naples mardi soir en Ligue des Champions, Marco Verratti a livré un match correct.

Mais l’Italien a été bien moins influent que l’ancien milieu de Wolfsburg, et ce n’est évidemment pas normal selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste de l’After Foot a vivement critiqué le natif de Pescara, expliquant qu’il était loin des meilleurs milieux de la planète et sous-entendant clairement qu’il était énormément surcoté par les observateurs et les supporters du club de la capitale.

« On attendait Verratti au niveau dans un gros match comme face à Naples et comme d’habitude, il a été moyen. Il a donné très peu d’impulsion au jeu du PSG, comparé à Draxler. Il est en-dessous de l’Allemand alors que ce dernier ne joue pas dans sa position préférentielle. On doit demander bien plus à ce joueur-là au milieu dans l’orchestration du jeu. Il doit servir de relai à Neymar et comme d’habitude, il a été moyen. Moi, on me parle de Verratti comme un milieu de classe internationale. Mais si tu prends les milieux des meilleurs clubs européens, ils sont tous meilleurs ! A Naples, les deux sont meilleurs. A Liverpool, ils sont meilleurs que lui. A la Juve, on en parle même pas… Il faut juste le remettre à sa place ! » a lâché Daniel Riolo, pas tendre avec celui qui a récolté un 6/10 dans les colonnes du journal L’Equipe.