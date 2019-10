PSG : Verratti est génial, il le prouve loin de Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, Marco Verratti ne parvient pas à faire l’unanimité dans la capitale française. Dans le viseur de certains observateurs, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est pourtant précieux dans l’équilibre de Thomas Tuchel. C’est également le cas du côté de la sélection italienne puisque selon Simone Rovera, correspondant de RMC en Italie, Marco Verratti est tout simplement exceptionnel ces dernières semaines avec la Squadra Azurra et notamment samedi soir contre la Grèce.

« C'était un match vraiment compliqué, car l'Italie n'a pas bien joué face un adversaire qui défendait très bien. La Squadra Azurra n'arrivait pas à trouver la faille et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais cessé d'y croire de la première minute jusqu'à la fin ce sont sur les supporters italiens qui ont vraiment participé à cette victoire importante. Sur le terrain, j'ai beaucoup de plaisir à dire qu'il a un joueur qui était meilleur, c'est Marco Verratti. Il a été extraordinaire et il a fait une prestation de très haut niveau. Si cela avait été un adversaire plus compliqué on dirait dit qu'il a fait le match parfait. Marco est très content d'avoir participé à cette qualification pour l'Italie » a indiqué le journaliste, comblé par l’apport non négligeable de Marco Verratti dans cette équipe italienne. Espérons pour le PSG qu’il confirme en club dans les prochaines semaines…