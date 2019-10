PSG : Verratti est cash, il accuse les arbitres de tuer la Ligue 1

Dans : PSG, Ligue 1.

Les arbitres de Ligue 1 devront s’y faire, Marco Verratti ne changera probablement jamais de comportement sur le terrain.

Le milieu du Paris Saint-Germain est en effet connu pour sa tendance à contester la moindre décision en défaveur de son équipe. Il faut dire que l’Italien a une très mauvaise image des hommes en noir de notre championnat. Au-delà de leurs décisions, l’ancien joueur de Pescara leur reproche leur manque de communication ainsi que leur manière de gérer les rencontres. Notamment en cause, les interruptions qui hachent régulièrement le jeu. De quoi agacer Verratti qui juge les arbitres responsables de la lenteur du jeu en Ligue 1.

« En France, on arrête les actions toutes les 20 secondes ! On arrête, on arrête, on arrête... Des fois, je ne sais pas, mais sur la première période d’un match, le temps effectif où l’on joue vraiment, je ne sais même pas si on joue 15 minutes, s’est plaint le Parisien dans un entretien accordé à RMC Sport. C’est vraiment incroyable ! Le gardien doit tirer, il met 30 secondes. Et l’arbitre siffle. Et un joueur se jette. Même pour les gens qui regardent le match, ça devient trop… Tout est trop lent. » Pour le coup, Verratti n’a pas forcément tort, même si ses contestations n’accélèrent pas non plus le rythme des matchs…