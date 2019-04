PSG : Verratti encore blessé, Daniel Riolo attaque là où ça fait mal

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel ne peut pas avoir tout d’un coup. En cette fin de saison, et à six jours de la finale de Coupe de France face à Rennes, l’entraîneur allemand a vécu une soirée contrastée au Parc des Princes lors du succès contre Monaco (3-1). Heureux grâce à son premier titre de champion en Ligue 1, TT a dû apprécier les grands retours de Neymar, entré en jeu après la pause (45e), ou de Cavani (73e).

Mais l’ancien de Dortmund a une nouvelle fois dû grincer des dents à la 76e minute de jeu, avec la sortie sur… blessure de Marco Verratti. Touché à la cheville, l’Italien a finalement été remplacé par Draxler. Un nouveau problème physique qui n’étonne même plus Daniel Riolo. « Et on va dire que la blessure de Verratti, c’est la faute « a pas de bol »??? », s’exclame le journaliste sur Twitter. Difficile de le contredire sachant que le Petit Hibou a rarement fait une saison pleine depuis son arrivée à Paris. La faute à une hygiène de vie assez douteuse. Pas de quoi ravir Tuchel, qui a également perdu Kehrer en fin de partie. Au PSG, quand il n'y en a plus, il y en a encore au sein de l’infirmerie...