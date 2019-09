PSG : Verratti doit sauter, Daniel Riolo attaque

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire indiscutable de Thomas Tuchel en ce début de saison, Marco Verratti ne fait pas totalement l’unanimité au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, certains consultants comme Daniel Riolo estiment que son impact dans le jeu du champion de France en titre est bien trop insuffisant. Sur son blog, le journaliste de RMC a d’ailleurs indiqué que selon lui, le duo Gueye-Herrera était bien plus complémentaire et bien plus bénéfique pour le jeu du Paris Saint-Germain. Reste à voir si l’entraîneur Thomas Tuchel aura le même avis d’ici quelques semaines…

« Au milieu, Gueye confirme que c’est la bonne recrue de l’année. Il est présent partout et il est surtout utile au jeu. A côté de lui, "Tourniquet" a touché tous les ballons possibles. Il veut tout, croque tout. Il porte le ballon sur des distances délirantes, ne le lâche pas, souvent trop tard. Ses fausses accélérations sont pathétiques. Verratti est un illusionniste. Quand Herrera est entré, le niveau du PSG s’est amélioré sensiblement. L’Espagnol associé à Gueye, voilà un duo qui ferait du bien au jeu trop souvent stérile du PSG ! » a publié le chroniqueur de RMC, très sévère avec un Marco Verratti qu’il n’hésite jamais à attaquer frontalement.