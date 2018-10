PSG : Verratti détruit cette sale rumeur

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent blessé ces dernières saisons, Marco Verratti traîne la réputation d'être un fêtard invétéré, et de ne pas avoir vraiment l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Usage inconsidéré du tabac, visites fréquentes à des boîtes de nuit de la capitale, le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain a souvent eu les oreilles qui sifflaient depuis qu'il a rejoint le club de la capitale en 2012. Mais, à l'heure où Marco Verratti semble retrouver des couleurs sur le plan sportif, ce dernier a tenu à en finir avec cette image qui lui colle depuis longtemps à la peau.

S'exprimant dans Le Parisien, l'international italien a balayé d'un revers de la main toutes ces supputations. « On parle beaucoup de mon hygiène de vie. J’accepte tout, mais je ne mène pas la vie qu’on me prête. Je suis un garçon comme tous les autres. Quand j’ai du temps libre, je profite de ma famille, de mes amis. Je ne sors pas tous les soirs. Si je fais ça, ce n’est pas la peine que je rentre à la maison, parce que ma femme va me tuer ! J’ai des enfants qui se réveillent à 7 heures tous les matins et qu’il faut emmener à l’école. Mes blessures, ce n’est pas un problème d’hygiène de vie. Je vis toujours de la même manière », a confié un Marco Verratti déterminé à effacer cette sale image.