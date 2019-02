PSG : Verratti contre MU ? Leboeuf annonce un rouge ou une blessure

Dans : PSG, Ligue des Champions.

À quelques jours du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, Frank Leboeuf a tenu à interpeller Thomas Tuchel.

« Marco Verratti s'est entrainé normalement jeudi. Je dois discuter avec les médecins, mais je pense qu’il pourra jouer. Si c’est possible, on doit essayer de le faire commencer. Mais je ne peux pas l’affirmer encore. Si c’est le cas, il jouera 45 minutes ». Vendredi, en conférence de presse avant la rencontre de Ligue 1 contre Bordeaux, Thomas Tuchel s'est montré rassurant à propos du cas de Verratti. Mais alors que l'Italien n'a plus joué depuis le 19 janvier dernier, est-ce bien raisonnable de le faire reprendre si tôt ? Frank Leboeuf met clairement les pieds dans le plat, sachant que le milieu de 26 ans ressentait encore une gêne à sa cheville en début de semaine...

« Monsieur Tuchel, ne faites pas jouer Verratti contre Manchester United ! Il ne sera pas prêt. Déjà, quand il est en pleine bourre, il ne peut pas tenir plus d’une heure. Même s’il joue 45 minutes contre Bordeaux, il va jouer combien de temps à Manchester ? C’est un combat là-bas. Il faut y aller avec des joueurs à 100 %. Un joueur qui est à 25-30 %, alors que l’on a recruté Paredes, qui est pour moi une copie de Verratti, devrait être une logique de titularisation. Sincèrement, ce n’est pas rendre service à Verratti que de le faire jouer. Le problème de Verratti, c’est que c’est un sanguin. Quand il est en retard, il fait plein de fautes et il prend des cartons rouges. Si c’est pour faire venir Verratti et de le voir souffrir au bout de 30 minutes parce que physiquement il n’est pas prêt et le voir se prendre un carton, ça ne sert à rien. Verratti est important dans le giron du PSG quand il est en pleine bourre. À 40-50 %, il n’y a aucune raison pour moi de faire jouer Verratti car il n’apportera pas ce qu’il doit apporter », a lancé, sur RMC, le consultant, qui estime donc que Tuchel joue avec le feu en prenant le risque d'aligner Verratti contre Manchester United, mardi prochain en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Mais l'entraîneur allemand, qui doit déjà faire sans Neymar, n'aura peut-être pas d'autre choix s'il veut remplir son objectif européen...