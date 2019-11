PSG : Verratti a pris une décision géniale, elle rapporte 17ME

Dans : PSG.

Marco Verratti a prolongé mercredi dernier son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 moyennant une nouvelle hausse de salaire. Et le milieu de terrain peut se réjouir d'avoir fait un choix décisif il y a deux ans.

En plein cœur du mercato estival 2017, Marco Verratti avait annoncé la fin de sa collaboration avec son agent historique, Donato Di Campli, et sa signature dans l’écurie de Mino Raiola. Un changement qui intervenait quelques semaines seulement après que Di Campli ait obligé le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain à s’excuser suite à des propos sur un possible transfert au FC Barcelone. Et avec deux ans de recul, Michele Cruttiello, patron de SportItalia et TuttoMercatoweb, estime que Marco Verratti a probablement pris encore une fois une excellente décision en signant avec Mino Raiola.



« Verratti est-il le footballeur italien le plus puissant du monde des affaires? Probablement. C'est sûrement le mieux payé avec 17ME. Belle et fantastique histoire pour un garçon qui a quitté Pescara presque dans l'anonymat. Maintenant, il vit à Paris, il fait de grandes choses avec le PSG et gagne de l’argent (...) Verratti a remplacé Di Campli par Raiola et il s’attendait probablement à ce résultat. 17ME par an, c’est de la folie. Félicitations à Raiola. Sur ce type d'opération, Mino Raiola a peu de rivaux et c’est l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Bravo pour les transferts, bravo pour les prolongations, mais un peu moins pour la gestion des jeunes. Beaucoup de jeunes se sont perdus avec lui. Ils avaient du talent mais ils n'ont pas percé », rappelle Michele Cruttiello, histoire de montrer que tout n’est pas rose non plus dans le monde de Mino Raiola.