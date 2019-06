PSG : Véronique Rabiot demande plus d'argent à Leonardo, juste au cas où...

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Le contrat d’Adrien Rabiot au sein du Paris Saint-Germain expirera le 30 juin prochain.

Où jouera Adrien Rabiot la saison prochaine ? À l’heure actuelle, personne ne peut répondre à cette question épineuse. En froid avec le club de la capitale, et surtout avec Antero Henrique, qui l’a placardisé durant toute la deuxième partie de saison, le joueur de 24 ans ne voyait plus son avenir au PSG. Mais le retour de Leonardo pourrait changer la donne. Puisque le dirigeant brésilien lui a déjà fait une proposition de contrat de cinq ans, assortie d'un salaire de 8 ME et d'une prime à la signature de 5 ME. Une offre inférieure à celle de la Juventus (7,5 ME de salaire et 10 ME de prime).

Malgré tout, Véronique Rabiot « n’a pas officiellement décliné » cette nouvelle approche parisienne, même si elle « espère que Leonardo soumette une nouvelle offre plus proche des exigences du joueur », selon Soccer Link. Alors que l’optimisme reste de mise à la Juve, sachant que le Français a donné son accord verbal, le « clan Rabiot s’offre encore quelques heures pour prendre une décision vis-à-vis du PSG ». Une réflexion bienvenue, surtout que le titi parisien rêve encore secrètement du Real. Autant dire que tout reste possible dans le dossier Rabiot, que ce soit au PSG, à la Juve ou à Madrid. Mais son choix devrait bientôt être connu, vu qu’il veut absolument effectuer la préparation estivale dans son futur club.