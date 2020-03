PSG : Vengeance ! C'est le crie de guerre au Paris SG !

Dans : PSG.

Cette fois c'est promis, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont jurés d'éliminer Dortmund pour faire taire ceux qui s'attaquent au groupe.

Pour la première fois depuis quelques matchs, le Paris Saint-Germain n’a pas encaissé le moindre but samedi contre Dijon, et si on ajoute à cela une efficacité offensive intacte, il y avait de la satisfaction du côté du PSG. Mais malgré cette détente apparente dans les couloirs du Parc du Princes, les joueurs et le staff semblaient vouloir dire et répéter que l’heure de l’union sacrée avait sonné à Paris. Pour Thomas Tuchel, ses joueurs vont se servir des critiques qui sont tombés depuis la défaite à Dortmund pour se motiver encore plus.

L’entraîneur allemand est persuadé que le 11 mars, lors du match retour au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va se servir de tout cela pour régler des comptes. « Les joueurs veulent absolument montrer contre Dortmund qu’ils sont capables de faire ce pas en avant, parce qu’il y a trop de critiques. Ce qui se dit est trop grave parce qu’ils font une saison très constante, très fiable, avec beaucoup de grosses performances, de victoires méritées, très professionnelles. C’est peut-être un peu trop, on ne peut pas perdre confiance en ce groupe-là. Ils ont envie de jouer ce match retour, ils veulent montrer. Ça a commencé cette semaine, tous les jours à l’entraînement, ça a continué dans ce match contre Dijon et ça doit continuer pour mercredi à Lyon et les matches qui suivent », a confié Thomas Tuchel, qui est regonflé malgré les rumeurs qui circulent sur le fonctionnement interne du PSG.