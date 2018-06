PSG : Vendre Rabiot au mercato, une énorme erreur prévient Penot

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avec son refus d'être réserviste en équipe de France, Adrien Rabiot s'est mis une pression énorme sur les épaules, au point même de susciter des doutes du côté du Paris Saint-Germain sur le réel intérêt de prolonger le milieu de terrain pourtant estampillé de l'étiquette de pur produit du PSG. Mais l'attitude d'Adrien Rabiot face aux Bleus a refroidi les dirigeants parisiens, et le joueur n'est plus intransférable.

Pour Hervé Penot, si le Paris SG devait vendre Adrien Rabiot, alors ce serait une énorme erreur pour Nasser Al-Khelaifi. « Rabiot va avoir un nouvel entraineur qui va très certainement le faire progresser ou le faire travailler des choses qu’il a en moins. Enfin, il faut regarder ce que c’est Rabiot dans l’équipe du Paris Saint-Germain, c’est une progression régulière ! Il a repoussé tous les joueurs à son poste. On se souvient de Cabaye, qui était en équipe de France. Dès qu’on lui a mis un joueur dans les pattes, il a réussi à le mettre dehors. Matuidi d’une certaine manière est aussi parti à cause de lui. Tout cela signifie qu’à un moment il était très fort en club, on ne peut pas dire qu’il se soit endormi sur ses lauriers en club puisque c’est tout le contraire ! C’est quelqu’un qui n’a pas cessé de progresser ! Après il y a ce cap en équipe de France, qui n’est pas nécessairement lié à son club mais à lui », a confié le journaliste sur la chaîne L'Equipe.