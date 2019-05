PSG : Vendre Neymar et Mbappé, l'idée folle du mercato

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant cette saison 2018-2019, Neymar et Kylian Mbappé ont porté le Paris Saint-Germain vers un huitième titre de champion de France.

Sauf qu’au terme d’un nouvel exercice manqué, à cause des éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue, les deux stars du club de la capitale ont décidé de secouer le cocotier. Tour à tour, Neymar puis Mbappé ont réclamé le leadership au sein du groupe de Thomas Tuchel. Des demandes allant à l’encontre de l’institution francilienne et qui prouvent que le Brésilien et le Français ne sont plus faits pour jouer ensemble la saison prochaine. C’est en tout cas l’avis tranché de Christophe Dugarry.

« Mbappé a pris les responsabilités. Des fois, cela a marché, et des fois, cela n’a pas marché. Je ne comprends ni le fond, ni la forme, ni le timing. Tuchel a l’air aussi surpris et pantois que nous par rapport à cette déclaration. Neymar absent du dernier entraînement ? Ce n’est pas à l’entraîneur d’appeler Neymar. C’est à la direction. L’entente Neymar - Mbappé ? Non mais là, le duo, c’est terminé. L’année prochaine cela va être un bordel sans nom. Il y en a un qui a annoncé : ‘Je veux des responsabilités’. Un mois après l’autre dit : ‘Je veux des responsabilités’. Il faut les vendre », a balancé le consultant de RMC, pour qui Neymar et Mbappé sont devenus de vraies plaies au PSG. Et si Paris veut enfin réaliser son rêve en C1, il faudra le faire sans ses deux stars... Pas sûr que ce raisonnement fasse l’unanimité chez les supporters du PSG.