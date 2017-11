PSG : Valoir 222ME, Neymar s'en fout royalement

Dans : PSG, Mercato.

Neymar est devenu lors du dernier mercato le joueur le plus cher du monde en étant transféré du FC Barcelone au Paris Saint-Germain pour 222ME. Certains footballeurs auraient craqué sous la pression mise par cet incroyable chèque signé par Nasser Al-Khelaifi pour le compte du PSG. Mais dans un entretien accordé au site du club de la capitale, Neymar a fermement repoussé cette possibilité.

Pour la star brésilienne, il n'y a qu'une chose qui importe le concernant, c'est la réalité du terrain. « Etre le joueur le plus cher du monde ? Sincèrement, ça m’est égal. Ce ne sont pas les chiffres qui entrent sur le terrain. Ils ne vont pas changer mon quotidien, ils ne vont pas changer mon football non plus. Ils ne vont pas m’aider à marquer des buts. Ça ne va m’aider en rien. Sur le terrain, il faut que je reste moi-même. Evidemment, je remercie le PSG de croire en mon football. J’espère être à la hauteur sur le terrain. Devenir le joueur le plus cher du monde, cela peut être un poids pour certains. Pour moi, c’est complètement différent. Je n’y pense pas, je n’en parle pas tous les jours. C’est un chiffre factice qui ne représente rien sur le terrain. Quand le match commence, nous sommes 11 contre 11 et tout le monde a la même valeur », confie Neymar, qui n'a pas l'intention de porter ce prix de 222ME comme un fardeau durant la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain.