PSG : Valence annonce sa stratégie pour faire craquer Paris au mercato

Toujours sous la menace de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain pourrait se donner de l’air avec une grosse vente.

On parle bien sûr de Gonçalo Guedes (21 ans) qui, malgré une Coupe du monde plutôt décevante avec le Portugal, sort d’une saison convaincante en prêt au FC Valence. C’est pourquoi le club de la capitale espère récupérer une énorme somme pour son attaquant polyvalent. Selon les sources, le PSG réclamerait entre 70 et 90 M€ ! De quoi mettre la formation espagnole hors course, d’où l’annonce de son directeur général Mateo Alemany, qui croit savoir comment arracher Guedes sans se ruiner.

« Il était heureux ici, tout comme nous et les supporters. Mais il y a un paramètre que nous ne contrôlons pas : il appartient au PSG et il possède une valeur élevée, a confirmé le dirigeant. Il n'y a pas de négociation ouverte avec le PSG. L’année dernière nous l’avons récupéré à 23h20 le dernier jour du mercato, et sa valeur était moins élevée. Ce serait bien qu'il reste oui. Mais c’est une situation compliquée qui se réglera à la fin du mois d’août. » Autrement dit, Valence attendra le dernier moment en espérant que Paris sera obligé de vendre.