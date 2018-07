PSG : Une trouvaille de L1 proposée, Tuchel dit Nein

Dans : PSG, Ligue 1.

Peu satisfait des latéraux présents au club la saison passée, Thomas Tuchel a donné son feu vert pour le départ de Yuri Berchiche, plutôt bien négocié par la direction parisienne.

Layvin Kurzawa devrait en profiter pour rester, même si cela oblige tout de même les recruteurs franciliens à aller chercher le joueur capable d’évoluer cette saison dans le système voulu par l’entraineur allemand. Les pistes principales sont bien connues, et aucune ne se trouve en Ligue 1. Pas même l’une des révélations de la saison à ce poste, le puissant Jérôme Roussillon.

En effet, Paris United dévoile que l’arrière gauche de Montpellier a été proposé au PSG cet été, lui qui n’a plus qu’un an de contrat et est suivi par des clubs à l’étranger, mais aussi par Bordeaux. Sa venue pour moins de 8 ME est possible, mais le club de la capitale n’a pas donné suite, le profil du joueur de Montpellier n’ayant pas retenu l’attention du staff technique parisien. Il faut dire que le PSG recherche plutôt un titulaire de niveau européen, et que malgré son potentiel et ses progrès récents, Jérôme Roussillon n’a pas, à 25 ans, encore le degré de performance suffisant pour faire l’unanimité dans la capitale française.