PSG : Une suspension en plus pour Mbappé ? Réponse jeudi

Exclu face à Nîmes avant la trêve internationale, Kylian Mbappé avait été suspendu trois matchs pour son mauvais geste, en réaction à une grosse faute de Savanier. Le joueur nîmois a pris cinq matchs pour sa faute, et il a décidé de faire appel de cette sanction. Résultat, les deux joueurs seront rejugés, ce qui peut tout changer, surtout que c’est la FFF, réputée plus sévère dans ses barèmes, qui va rendre le verdict. En tout cas, l’attaquant parisien et le milieu nîmois seront vite fixés puisque la commission supérieure d’appel de la FFF se réunira ce jeudi pour trancher.