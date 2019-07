PSG : Une star du Real veut changer d’air, Paris est sur le coup

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Principalement à la recherche d’un milieu défensif et d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de renforcer d’autres postes.

Au sein du club francilien, on évoque par exemple la possibilité de recruter un gardien ainsi qu’un latéral gauche. En effet, le champion de France s’intéresse à l’international portugais Raphaël Guerreiro, qui a évolué sous les ordres de Thomas Tuchel au Borussia Dortmund. Mais une autre piste semble également attirer l’attention du PSG. Alors qu’il se réjouit du retour de l’entraîneur Zinédine Zidane, Marcelo (31 ans) voudrait quitter le Real Madrid.

C’est du moins l’information du média catalan Sport, qui assure que le Brésilien négocie un bon de sortie avec le président Florentino Pérez. C’est pourquoi plusieurs formations seraient à l’affût. En plus du PSG, la Juventus Turin de son ami Cristiano Ronaldo, le Milan AC et Arsenal aimeraient accueillir Marcelo, qui se verrait en fin de cycle au Real et menacé par la recrue Ferland Mendy. Rappelons que le Merengue est sous contrat jusqu’en 2022, ce qui implique qu’il ne sera pas bradé.