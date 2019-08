PSG : Une saison sans Neymar, Tuchel relève le défi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a bouclé sa préparation estivale avec une victoire face au Sydney FC en match amical mardi (3-0).

Place désormais à la première rencontre officielle de cette saison 2019-2020. Samedi, le club de la capitale affrontera le Stade Rennais en Chine à l’occasion du Trophée des Champions. Si l’objectif sera de conserver ce titre pour la septième année consécutive, Paris a plutôt la tête tournée vers le dossier Neymar. Suspendu pour le premier match de la saison, le Ney a toujours envie de faire ses valises. Mis à l’écart du groupe francilien durant cette pré-saison, le Brésilien n'est plus l'homme de base du PSG. Ce qui pousse donc Thomas Tuchel à faire des ajustements tactiques… sans Neymar, malgré la grande forme de ce dernier lors de la séance de jeudi.

« Même si l’opération se fait tard et s’annonce compliquée, le PSG a toujours pour ambition de vendre Neymar. L’épisode autour du Brésilien est donc encore loin d’être réglé et beaucoup de possibilités sont à envisager. D’ailleurs, Tuchel préparerait déjà sa future formation sans la présence de Neymar. Il réfléchirait ainsi à aligner Edinson Cavani et Kylian Mbappé devant avec Pablo Sarabia ou Angel Di Maria juste derrière », explique Paris United, qui avoue que l’entraîneur allemand travaille le 4-4-2, le 3-4-3 et le 4-2-3-1. Alors que le Barça est en train de faire de la place à Neymar dans son effectif, avec notamment le départ de Malcom au Zénith pour 40 ME, le PSG est donc paré au potentiel départ du Ney.