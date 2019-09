PSG : Une rumeur très rassurante face au fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant le dernier mercato, le Paris Saint-Germain n'a pas craqué et a même réussi à finir cette période des transferts avec une balance des opérations positive, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis la venue de Qatar Sports Investments. Seule l'étonnante, et inutile acquisition de Leandro Paredes lors du mercato d'hiver, à l'initiative d'Antero Henrique, pouvant être clairement considérée comme un bug. Reste que si du côté du PSG on respire mieux financièrement, on attend désormais les semaines qui viennent avec impatience, car c'est à ce moment que le gendarme financier de l'UEFA va faire savoir ce qu'il pense des comptes du club de la capitale.

Mais à priori, Nasser Al-Khelaifi peut dormir tranquille. Car le JDD affirme que les premières informations qui circulent sont plutôt rassurantes pour le Paris Saint-Germain. « Courant octobre, le club devrait savoir si l’Instance de contrôle financier (ICFC) de l’UEFA, qui épluche en ce moment les dossiers, a quelque chose à y redire. Aux dernières nouvelles, le cas parisien n’est pas aussi brûlant que celui de Manchester City, et suscite moins d’inquiétudes que d’autres, moins médiatiques », indique l'hebdomadaire. Si cela se confirme c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le PSG et ses dirigeants, même si les folies du passé sont clairement à oublier.