PSG : Une révolte interne à Paris, Tuchel viré ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que ça chauffe au Paris Saint-Germain, et cela alors que le PSG restait sur une préparation plutôt correcte, une victoire dans le Trophée des champions et un succès dans le match inaugural. La défaite à Rennes, marqué par l'incapacité des joueurs parisiens à réagir, a remis le dossier Thomas Tuchel tout en haut de la pile, l'absence de Neymar ne servant même pas de protection à l'entraîneur allemand du Paris SG. Ce mercredi, Le Parisien affirme que ça gronde très fort au sein du vestiaire parisien et qu'un joueur, Julian Draxler, focalise toute la colère de certains cadres, lesquels estiment que l'Allemand a clairement droit à un traitement de faveur, là où d'autres, Thomas Meunier, ne sont pas traités aussi gentiment.

De même, les choix tactiques de Thomas Tuchel seraient contestés, Marco Verratti étant cité par le quotidien francilien, « L’Italien, comme d’autres, s’est demandé pourquoi Tuchel ne changeait pas d’organisation alors que les Bretons avaient réussi à couper sa relation avec l’attaque », indique Dominique Sévérac. De même, les entraînements trop linéaires et sans travail tactique sont également contestés, tout comme les mises en place faites par le technicien allemand. Autant de reproches qui tombent au moment où le nom de Massimiliano Allegri circule comme un possible successeur à plus ou moins longue échéance de Thomas Tuchel. A priori cela pourrait arriver plus vite que prévu, surtout si le vestiaire lâche son coach.