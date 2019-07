PSG : Une réunion avec Barcelone ? Le père de Neymar sort du silence

Dans : PSG, Mercato.

La presse espagnole est, comme d’habitude, chaude et annonce des avancées rapides dans le dossier du transfert de Neymar du PSG au FC Barcelone.

Toutefois, la réalité est parfois bien différente, ou du moins les déclarations officielles. Interrogé par Fox Sports Brésil au sujet d’une discussion à venir en Catalogne, le père et représentant du numéro 10 du Paris Saint-Germain a fermement démenti tout voyage prévu de son côté.

« Un voyage à Barcelone ? Non. Je suis au Brésil et je reste ici jusqu’au retour de mon fils à Paris », a fait savoir Neymar Senior, particulièrement serein à ce sujet, et qui n’allait bien évidemment pas prendre la responsabilité de mettre officiellement le feu à ce dossier. Néanmoins, ce ne serait pas la première fois que le père de l’attaquant jouerait un double jeu, lui qui avait assuré avant son transfert il y a deux ans qu’il ferait tout pour que son fils reste à Barcelone. En attendant, le représentant en Amérique du Sud du FC Barcelone a aussi démenti tout rapprochement avec le clan Neymar dans les prochains jours. Pas de déplacement donc à Barcelone pour l’entourage du Brésilien, même si cette démarche aurait en tout cas clairement manqué de discrétion si jamais tout le monde travaille bien à cet énorme transfert cet été.