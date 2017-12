PSG : Une remontada du Bayern ? Lui n'y croit pas une seconde !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Bundesliga.

À la veille du dernier match de poules de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, Benjamin Stambouli a livré son ressenti sur ce duel entre deux équipes qu'il connaît bien.

Mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena, le club de la capitale française devra impérativement relancer la machine après avoir subi sa première défaite de la saison face à Strasbourg samedi (1-2). Pour retrouver de la confiance avant d'aborder le sprint final jusqu'à la trêve hivernale, mais aussi et surtout pour s'assurer de terminer en tête de son Groupe B en C1. Même si cela semble une formalité, sachant que le PSG a gagné 3-0 lors de son premier match contre le Bayern, Paris n'est pas à l'abri d'une remontada... Une théorie que Benjamin Stambouli écarte, même si Munich a retrouvé le sourire et la tête de la Bundesliga depuis quelques semaines.

« Le Bayern, c’est toujours l’ogre que l’on connaît, c’est une machine quand il a le ballon. Ça va d’un côté à l’autre. Mais ils ne sont pas intouchables. S’ils sont capables de battre le PSG 4-0 ? Il y a un peu de fébrilité défensive du côté du Bayern, alors que je ne perçois pas ce type de faiblesse du côté de Paris. C’est un problème d’association. Boateng a été blessé longtemps et Neuer est toujours absent. Donc, 4-0 pour Munich, ça me semble gros, surtout avec la qualité de l’attaque parisienne. Aujourd’hui, le PSG a plus de qualités de vitesse et de percussion, mais pas encore la complémentarité que nous avions. L’équipe se connaissait depuis quelques années et avait des automatismes. Mais ils vont trouver cette complémentarité », a expliqué, sur Le Parisien, le défenseur de Schalke 04 et ancien milieu du PSG, qui estime donc que Paris a très peu de chance de subir la même déculottée reçue contre le Barça la saison dernière, car il est bien mieux armé, et notamment d'un point de vue offensif.