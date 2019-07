PSG : Une publicité du Barça avec Neymar, message ou maladresse ?

En plein feuilleton Neymar, le moindre geste du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone est scruté.

Il suffit de pas grand-chose pour agiter la presse espagnole, qui pense avoir repéré un indice révélateur du club catalan. En effet, le Barça prépare sa tournée habituelle de pré-saison aux Etats-Unis. Le champion d’Espagne a donc publié une vidéo sur son compte Twitter afin de promouvoir son séjour. L’occasion de revoir des images des Blaugrana sur le sol américain, en compagnie de personnalités locales comme les acteurs Arnold Schwarzenegger et Julia Roberts, ou les basketteurs D'Angelo Russell et Draymond Green.

Mais les plus attentifs s’apercevront que Neymar apparaît également dans la vidéo. Autant dire que ces quelques secondes provoquent pas mal d'interrogations. Le FC Barcelone a-t-il envoyé un message à ses supporters ? Ou s’agit-il d’une simple maladresse ? Dans ce cas, le timing est plutôt suspect, sachant que le PSG fait actuellement la promotion de son nouveau maillot avec sa star brésilienne.

The ❤ is mutual!

🇺🇸 See you 🔜 pic.twitter.com/YsgXxCn1Qp