PSG : Une première offre pour Trapp, qui pense dire oui

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Cette fois-ci, Kevin Trapp est mal parti pour inverser la tendance. Considéré comme le numéro 2 au poste de gardien de but, l’Allemand a vu Alphonse Aréola s’imposer à ce poste après un début de saison solide.

L’ancien portier de Francfort a laissé passer sa chance dans les matchs de préparation, avec deux boulettes qui ont permis au Tricolore de s’imposer. Une hiérarchie qui se confirme, même si elle ne sera probablement jamais vraiment officielle, Unai Emery ayant clairement envie de maintenir tout le monde sous pression. Néanmoins, Trapp voit bien la Coupe du monde 2018 lui filer sous le nez, alors que l’Allemagne vient de valider son billet.

C’est pourquoi il est très tenté d’accepter la première belle offre venue cet hiver. Et selon Le Parisien, c’est le Borussia Dortmund qui tiendrait la corde, avec une belle offre à hauteur de 15 ME pour convaincre le PSG. Le club de la Rhur n’est pas convaincu par son gardien actuel, Roman Bürki, et pourrait même utiliser Trapp en Ligue des Champions s’il n’est pas aligné dans cette compétition d’ici là. Un départ qui pourrait se faire qu’avec le recrutement d’un nouveau gardien, même si sur le plan financier, le quotidien francilien assure que le PSG serait tenté d’accepter cette belle offre, Trapp ayant été recruté il y a deux ans de cela pour 8 ME.