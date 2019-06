PSG : Une porte de sortie anglaise pour soulager Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Parmi les très nombreux dossiers que doivent traiter Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique lors de ce mercato estival 2019, celui des gardiens de but ne sera pas le plus simple. Car si le Paris Saint-Germain envisage de s'offrir un vrai et unique gardien numéro 1, il doit aussi faire du ménage, puisque Alphonse Areola et Kevin Trapp sont en concurrence, tandis qu'une prolongation aurait été proposée à Gianluigi Buffon. Et si samedi on évoquait une première offre de Francfort pour Kevin Trapp, où le portier allemand a brillé cette saison, ce lundi c'est en Premier League que l'avenir de Trapp est évoqué.

Le Daily Express affirme en effet que Rafael Benitez, dont la prolongation de contrat à Newcastle se négocie encore, a demandé à ses dirigeants de travailler sur la signature de Kevin Trapp, dont il fait sa priorité numéro 1 dans les buts des Magpies. Seul problème, dans le même temps, le propriétaire du club de Premier League négocie lui la vente du club à des investisseurs venus des Emirats Arabes Unis. Mais Rafael Benitez aurait également fait passer sa liste de renforts souhaités au Bin Zayed Group, qui s'apprête à s'offrir le club de Newcastle. Kevin Trapp devra donc attendre un peu avant d'éventuellement le Paris SG.